Cina: giovani statunitensi affascinati da visita nel Paese per scambi culturali

"Ricorderò questa esperienza per il resto della mia vita". Un gruppo di giovani statunitensi ha recentemente visitato Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian, nell'ambito di un programma di scambio culturale tra Cina e Stati Uniti, vivendo in prima persona esperienze legate sia alla dimensione tradizionale sia a quella moderna del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)