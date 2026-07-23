Cina: sarti eccellono nella gestione di ordini su misura dei clienti stranieri

La possibilità di vivere un'esperienza di acquisto personalizzata sta guadagnando popolarità nel pieno del trend del "China Travel". Grazie a un'ampia varietà di tessuti disponibili in magazzino e a un efficiente servizio di sartoria sul posto, i titolari dei negozi del mercato tessile del South Bund, a Shanghai, sono orgogliosi di gestire gli ordini su misura dei clienti stranieri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)