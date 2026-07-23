Home Video News Xinhua Cina: Guangzhou, porto intelligente rafforza connettività dell’Asia-Pacifico
Cina: Guangzhou, porto intelligente rafforza connettività dell’Asia-Pacifico
Martedì un gruppo di rappresentanti dei media provenienti dalle economie dell'APEC ha visitato un porto a Guangzhou, in Cina, dove ha osservato come il Paese acceleri lo sviluppo di porti intelligenti ed ecologici grazie a sistemi di automazione all'avanguardia a livello mondiale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)