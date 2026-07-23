Cina: robot esapode supera ogni ostacolo durante ispezione in spazi ristretti

Spazi ristretti? Tunnel allagati? Corridoi bassi e angusti? Nessun problema. Questo robot biomimetico a sei zampe per l'ispezione delle reti elettriche, sviluppato dalla State Grid Anhui, è progettato per affrontare gli ambienti più difficili. Può muoversi nell'acqua, superare ostacoli e percorrere angusti corridoi elettrici sotterranei, dove le ispezioni da parte degli esseri umani risultano difficili e rischiose. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)