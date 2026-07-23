Cina: giovani esperti a Dunhuang per proteggere il futuro della Via della Seta

A Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, è in corso un programma di formazione di 40 giorni sulla conservazione del patrimonio della Via della seta. Il programma riunisce 25 giovani professionisti provenienti dalla Cina e dai Paesi dell'Asia centrale, che apprendono tecniche avanzate di conservazione attraverso lezioni, attività di laboratorio e formazione sul campo, rafforzando la cooperazione nella tutela del patrimonio culturale condiviso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)