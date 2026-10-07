Pil in crescita nel secondo trimestre

ROMA (ITALPRESS) - Nel secondo trimestre il Pil è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1% su base annua, secondo quanto rileva l'Istat. Dal lato della domanda, aumentano dello 0,2% sia i consumi finali nazionali sia gli investimenti fissi lordi. Più vivace il commercio con l’estero: le importazioni crescono dell'1,5%, mentre le esportazioni segnano un incremento dell’1%. La domanda nazionale contribuisce per 0,2 punti percentuali alla crescita del Pil, grazie interamente alla dinamica dei consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private. Sul fronte dell’offerta il quadro resta disomogeneo. Il valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca diminuisce dello 0,1%, mentre quello dell’industria registra un calo dello 0,6%. In controtendenza i servizi, che segnano una crescita dello 0,4%. /gtr