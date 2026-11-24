Siena, quando il Palio anima la città i portalettere non si fermano

SIENA (ITALPRESS) - A Siena il Palio rappresenta molto più di una semplice competizione tra cavalli: è un simbolo di identità, di tradizione e di legame con la propria contrada, un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione. Il 2 luglio e il 16 agosto, così come nei giorni che precedono le corse, la città si trasforma: le contrade si preparano alla festa, le strade si animano e il centro storico si riempie di persone. In questo clima di grande partecipazione, anche tra vie chiuse e vicoli gremiti, c’è chi continua a svolgere un servizio fondamentale per la comunità: i portalettere. f53/mgg/gtr