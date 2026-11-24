Trasporto aereo, Rixi “Settore cargo sempre più centrale”

"Nella situazione geopolitica complessa che abbiamo il tema della gestione del cargo aereo diventa sempre più centrale, sia per le importazioni dove gli sdoganamenti avvengono nel nostro Paese, sia per le esportazioni per consentire al Made in Italy di essere il primo a raggiungere certi mercati e riuscire a dare una spinta al nostro sistema industriale. Avere delle catene logistiche più efficienti, riuscire ad avere maggiori entrate per il fisco, ma anche essere i primi a raggiungere certi mercati". Così Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno "Far Volare il Paese-Cargo aereo, competitività e scenario globale" organizzato da ENAC. xb1/sat/azn