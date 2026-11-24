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Cina, i robot imparano i mestieri dagli umani
In Cina, i robot imparano il mestiere dagli umani. Un calzolaio nello Hebei indossa dispositivi di registrazione mentre ripara le scarpe. A Dongguan, un addetto alla raccolta dati indossa un casco con telecamera integrata e guanti con sensori mentre rifornisce gli scaffali di un supermercato. L'attrezzatura registra i loro movimenti, cosa toccano e persino quanta forza esercitano. Il loro lavoro quotidiano diventa così una fonte di dati per l'addestramento dei robot. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)