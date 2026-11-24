Aeroporti, Raschi (Sea) “Cargo Milano 60% volumi complessivi”

ROMA (ITALPRESS) - “Milano ha circa il 60% di quota di mercato, serviamo una parte di Paese da cui origina import ed export, la maggior parte dei volumi che poi sono al servizio del territorio”. Francesco Raschi, direttore cargo & real estate di SEA Aeroporti di Milano, a margine del convegno “Far Volare il Paese -Cargo aereo, competitività e scenario globale” organizzato da ENAC. Per il futuro “ci aspettiamo di recuperare quello che abbiamo perso nel 2026 a livello di e-commerce perché l’annuncio della tassa che avrebbe applicato solo il sistema Italia avrebbe fatto spostare alcuni flussi di mercato in import in Italia su altri Paesi europei, questi flussi oggi noi li abbiamo persi. Speriamo di poter recuperare una parte di questi volumi e di poter consolidare un general cargo che è al servizio del sistema produttivo nazionale”, aggiunge. xb1/sat/azn