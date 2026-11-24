Trasporto aereo, Mearelli (Enac) “Settore cargo genera valore aggiunto”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia cresce bene per numero passeggeri, ma quello che genera il vero valore aggiunto del Pil sono le merci. Inviamo nel mondo circa 100 miliardi di merci attraverso i canali del trasporto aereo, ma non strettamente italiani, quindi, dobbiamo colmare quel gap che abbiamo attualmente riportando nel nostro sistema ciò che esportiamo". Lo afferma Carlo Mearelli, Commissario straordinario ENAC, a margine del convegno "Far Volare il Paese -Cargo aereo, competitività e scenario globale" organizzato dall'ente, sottolineando come sia necessario "pensare a un sistema dialogante tra gli aeroporti presenti nell'offerta collettiva". xb1/sat/azn