Piantedosi presiede il Comitato di Sicurezza in Prefettura a Caserta

CASERTA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto in prefettura, a Caserta, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presenti il capo di gabinetto del ministro Maria Teresa Sempreviva, il capo della polizia Vittorio Pisani, il prefetto Lucia Volpe, il presidente della provincia Anacleto Colombiano, il commissario straordinario di Caserta Antonella Scolamiero e i vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Il tavolo, si legge in una nota, ha fatto il punto della situazione sulla sicurezza nella provincia, con una disamina approfondita sul comune capoluogo. Sono state analizzate le progettualità relative alla “Terra dei fuochi” e le iniziative avviate negli ultimi mesi in attuazione della direttiva del ministro dell’Interno del 17 dicembre scorso in materia di prevenzione e sicurezza urbana.

Tra gli altri temi, sono stati esaminati i risultati delle operazioni ad “Alto impatto”, intensificate di recente ed estese ai territori di Caserta, Aversa e Santa Maria Capua Vetere, per i quali sono attivi, in prefettura, i “tavoli sulla sicurezza urbana”, in particolare sul tema della “movida”, con la partecipazione delle Forze di polizia e delle associazioni di categoria.

Nell’ultimo trimestre, sottolinea la nota, sono stati avviati, inoltre, controlli straordinari congiunti da parte degli enti preposti all’attività di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro in sinergia con le forze di polizia nei comparti dell’edilizia, della logistica e dell’agricoltura, per tenere monitorato il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Altro focus ha riguardato i dati sui provvedimenti interdittivi antimafia e le misure di prevenzione collaborativa, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa del Codice antimafia che prevede l’interdittiva “temperata”.

-Foto ufficio stampa Ministero Interno-

(ITALPRESS).