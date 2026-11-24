ROMA (ITALPRESS) – “Quello della logistica è un settore strategico: accompagna ogni momento della vita, connette i territori, sostiene le filiere produttive e promuove gli scambi commerciali, contribuendo così alla competitività del nostro sistema economico. Ne ho parlato oggi all’iniziativa “Logistica Sicura: Paese più forte” organizzata da Assologistica. Come in molti altri ambiti, anche in questo comparto possono presentarsi dinamiche complesse che impongono la necessità di contemperare diritti ed esigenze differenti”. Così su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Le Istituzioni da un lato devono assicurare il legittimo esercizio di ogni libertà e dall’altro hanno il dovere di tutelare la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico, impedendo che condotte illecite possano compromettere il regolare svolgimento delle attività d’impresa – prosegue -. Un delicato equilibrio che durante questo governo abbiamo sempre dimostrato di saper raggiungere. Ma vogliamo fare ancora di più. Per questo, come ho anticipato nel corso del convegno, verrà istituita al Viminale una ‘cabina di regia’ che avrà il compito di monitorare il settore della logistica e mettere in campo interventi sempre più tempestivi ed efficaci, a tutela di interessi strategici per il sistema-Italia”.

– foto IPA Agency –

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