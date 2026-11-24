ROMA (ITALPRESS) – Un luogo di confronto, ricerca e approfondimento, capace di mettere a sistema competenze ed esperienze diverse per comprendere le trasformazioni in atto e contribuire allo sviluppo di una visione strategica blu per l’Italia: è stato presentato oggi a Roma il Centro Studi di Confitarma, che si rinnova e assume una nuova identità con Blue Horizons, avviando un percorso volto a rendere più strutturate e continuative le collaborazioni costruite negli anni dalla Confederazione con università, centri di ricerca, istituti di studi e analisi, enti e istituzioni. Questo ecosistema di competenze e collaborazioni per la ricerca, l’analisi e lo sviluppo di una visione strategica per l’Italia, potrà contare su un Comitato Tecnico-Scientifico di alto livello, presieduto dall’ammiraglio Enrico Credendino. “La geopolitica del mare è evidente, è sempre attuale e lo sarà sempre di più, ed influenza i meccanismi economici, di crescita e di sviluppo. Quindi parlare di mare, combattere quella che gli anglosassoni chiamano la sea blindness, cioè questa difficoltà di comprendere quanto è importante il mare per l’umanità, è lo scopo di questo centro studi che è stato deciso di istituire e che ho l’onore di presiedere”, ha evidenziato Credendino.

Per Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma e Direttore del Centro Studi Blue Horizons, “in uno scenario internazionale caratterizzato da profonde trasformazioni geopolitiche, economiche e tecnologiche, è essenziale saper leggere e interpretare i fenomeni in continuo e veloce mutamento. L’obiettivo è mettere a disposizione del Paese analisi sempre più qualificate e capaci di contribuire alla definizione delle politiche di sviluppo, alla competitività e sicurezza economica dell’Italia e del suo tessuto imprenditoriale, nella consapevolezza della centralità della nostra dimensione marittima”. Blue Horizons vuole essere un luogo di confronto, ricerca e approfondimento, capace di mettere a sistema competenze ed esperienze diverse per comprendere le trasformazioni in atto e contribuire allo sviluppo di una visione strategica blu per l’Italia. Con un focus prioritario sulla geopolitica del mare e sui trasporti marittimi, il Centro Studi, grazie al contributo della rete di collaborazioni, estenderà gli ambiti di ricerca e approfondimento alle diverse dimensioni dell’economia del mare, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, alla sostenibilità ambientale, alla gestione delle risorse marine, al diritto del mare e alle prospettive di sviluppo della blue economy. Un percorso che parte da un importante patrimonio di conoscenze, dati e competenze maturato da Confitarma nel corso degli anni, di cui è espressione anche il Report annuale della Confederazione, che raccoglie ed elabora sin dagli anni ’80 un patrimonio statistico, proprio e di settore, con serie storiche sull’industria armatoriale italiana e sui trasporti marittimi. Nel corso dei lavori sono stati ripercorsi alcuni dei più recenti studi realizzati da Confitarma sui possibili impatti dei dazi USA sull’industria dello shipping italiano e un’analisi delle quote ETS relative al 2024.

Particolare attenzione è stata dedicata all’aggiornamento delle analisi relative all’interscambio commerciale tra l’Italia e i Paesi dell’area del Golfo Persico, alla luce della continua evoluzione del contesto geopolitico internazionale, nonché all’impatto dell’ETS sulle Autostrade del Mare e al conseguente rischio di inversione del trasferimento modale, con il ritorno di quote di traffico dal mare alla strada (back shift modale) con le relative ricadute economiche, ambientali e logistiche. Sono state inoltre presentate le nuove attività di ricerca in corso, dedicate alla semplificazione del regime amministrativo italiano della nave, con una comparazione con i regimi delle principali bandiere, e uno studio sulla specialità del lavoro marittimo, oltre a un’anticipazione dello studio dedicato alla rilevanza strategica per l’Italia dei principali chokepoint marittimi mondiali, con l’obiettivo di delineare una mappatura delle principali vulnerabilità del commercio marittimo italiano, fornendo elementi di analisi utili a orientare le scelte strategiche in materia di resilienza delle catene logistiche, sicurezza economica e competitività del sistema marittimo nazionale. Per Renato Loiero, consigliere economico del Presidente del Consiglio, “il mare sta diventando un’arma impropria nella competizione geopolitica” ed è “importante avere un osservatorio che aiuta il decisore pubblico. Ben venga una collaborazione e qualsiasi tipo di rafforzamento del Centro studi di Confitarma che adesso ha cambiato nome, ma non ha cambiato autorevolezza”.

Per Riccardo Rigillo, capo di Gabinetto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, “l’auspicio è che il mare possa continuare ad essere al centro del dibattito pubblico, dei ragionamenti e delle strategie anche nei prossimi decenni perché sicuramente è una dimensione importante per l’Italia”. Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ricordato “le sfide che abbiamo di fronte, parte delle quali si combattono a Bruxelles”, dove “dobbiamo offrire una presenza quantitativamente e qualitativamente superiore in termini di visione marittima integrata. Naturalmente dobbiamo fare dei passi avanti anche nell’architettura istituzionale e quindi dobbiamo procedere speditamente verso la costituzione di un Ministero del mare”. Per il Vice Capo di Gabinetto della Marina Militare al Ministero della Difesa, Vito Lacerenza, “ben vengano occasioni di confronto e di studi, è interessante anche la comparazione con quello che fanno altri Paesi perché può aiutare a orientare gli strumenti della politica e quelli legislativi a favore” del settore. A chiudere l’incontro le riflessioni del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.

“Viviamo in un mondo in cui la dimensione marittima è globale: tutti dipendiamo dall’economia del mare” e “bisogna ragionare veramente nel rafforzare la nostra sicurezza collettiva, che passa tantissimo per rafforzare la libertà di navigazione”, ha spiegato. “Ho una piena consapevolezza del valore del mare” ma “serve anche conoscenza, per questo l’intervento del mondo dell’università e della ricerca è fondamentale: la tecnologia ci serve, ma il capitale umano ne deve indirizzare l’impiego”. Per il sottosegretario “dobbiamo correre un po’ di più, dobbiamo essere competitivi e dobbiamo riportare il concetto di qualità al centro”.

– foto ufficio stampa Confitarma –

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