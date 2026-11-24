ROMA (ITALPRESS) – Crescita economica, rafforzamento della competitività sui mercati internazionali e valorizzazione del sistema produttivo nazionale: questi alcuni fattori abilitanti del cargo aereo nazionale su cui si sono confrontati Istituzioni, player del settore, operatori della filiera, economisti ed accademici riuniti in occasione del convegno “Far volare il Paese – Cargo aereo, competitività e scenario globale”, organizzato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, alla presenza, tra gli altri del Commissario straordinario Enac, Carlo Mearelli; del Direttore Generale, Alexander D’Orsogna; del presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, Salvatore Deidda; del Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi.

Il cargo aereo è un’infrastruttura economica, non soltanto logistica. La sua efficienza incide direttamente sulla capacità delle imprese italiane di competere, esportare e raggiungere nuovi mercati. Sono questi i presupposti sui quali Enac intende concentrare la propria azione per lo sviluppo di un sistema cargo sempre più integrato ed efficiente, puntando in particolare sulla digitalizzazione totale dei processi di filiera e sulla fluidificazione dell’accessibilità. L’obiettivo è garantire connessioni ultra-rapide tra i magazzini di prima linea aeroportuale e i principali distretti manifatturieri del Paese, riducendo tempi e complessità operative e favorendo una maggiore integrazione tra infrastrutture aeroportuali, reti di trasporto e sistema produttivo.

La sfida è costruire una filiera logistica capace di rispondere alle esigenze delle imprese, accompagnare la crescita dell’export e trasformare la connettività in un concreto vantaggio competitivo per l’Italia. In questo quadro, si inserisce anche l’istituzione, voluta dal Commissario Mearelli lo scorso ottobre, di una Consulta sul cargo aereo composta da esperti con il mandato di elaborare le Linee Guida per l’implementazione del cargo aereo nazionale e della logistica integrata; definire gli standard strutturali per il potenziamento delle Cargo City aeroportuali; promuovere la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure di filiera; studiare e proporre modelli strategici per l’attrazione degli investimenti logistici internazionali sugli scali nazionali.

Dall’analisi dei dati del cargo aereo, il settore è stabile negli ultimi anni. A settembre 2026 le tonnellate di merci trasportate nei nostri aeroporti sono state oltre 906.000. L’analisi della distribuzione geografica a livello nazionale mette in luce una forte polarizzazione: Milano Malpensa movimenta da sola il 56% dei volumi complessivi, seguita da Roma Fiumicino al 24%. Insieme, i primi due scali rappresentano l’80% del traffico cargo. Se si includono i primi cinque aeroporti – Venezia Tessera, Bologna e Bergamo Orio al Serio – raggiungiamo il 93% del totale. Situazione analoga in altri Paesi europei in cui alcuni scali gestiscono la maggior parte del cargo nazionale. Va considerato che il 2026 sta segnando una profonda ridefinizione degli equilibri geografici.

Se i bacini dell’Unione Europea (31%) e dell’Asia-Pacifico (25%) mantengono una sostanziale stabilità, ci sono mutamenti significativi su altre direttrici. Il Nord America (15% del totale) evidenzia una forte crescita del +15%, così come l’Europa extra-UE (+11%), spinta dall’utilizzo degli scali turchi e caucasici come nuovi hub di transito. Al contrario, il Medio Oriente subisce una forte contrazione del -24%, impattato dalle attuali criticità geopolitiche e dalle conseguenti restrizioni degli spazi aerei. Sui singoli mercati, Stati Uniti e Germania pesano entrambi per il 13%, seguiti dalla Cina al 9%. Un punto nevralgico dell’analisi Enac è che le performance del cargo non possono essere misurate esclusivamente in tonnellate.

A livello mondiale, il trasporto aereo movimenta meno dell’1% dei volumi, ma ben il 30% del valore economico del commercio globale. Parliamo di merci ad alto valore aggiunto e time-sensitive: elettronica, farmaceutica, dispositivi medicali e lusso: nel 2025 le esportazioni aeree verso i Paesi extra-UE hanno rappresentato il 26% del valore economico totale, a fronte di solo il 6% dei volumi. Il cargo è quindi sinonimo di affidabilità, velocità e garanzia per le catene produttive industriali. Guardando al futuro, è necessario agire su leve strategiche precise. Le opportunità di mercato risiedono nell’espansione dell’e-commerce, nello sviluppo di merci deperibili e farmaceutiche, e nel recupero dei volumi del cargo aviocamionato attualmente deviati verso il Nord Europa.

A livello di business, occorre un modello integrato che valorizzi sia i voli freighter (capacità dedicata) sia il belly cargo (capacità in stiva passeggeri). Per fare ciò, i fattori critici di successo sono la digitalizzazione (con l’implementazione dell’e-AWB e dei Cargo Community System), l’ampliamento del network dei diritti di traffico, e un forte potenziamento delle infrastrutture logistiche unito all’efficienza doganale.

Il settore del cargo aereo è strettamente legato allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, come evidenziato da Enac anche nel Piano Nazionale degli Aeroporti che ha consentito di delineare una rete aeroportuale nazionale con un elevato potenziale di sviluppo del cargo aereo, valorizzando i volumi di traffico, l’accessibilità alla rete TEN-T e le dotazioni infrastrutturali e intermodali, in un’ottica di crescita del settore e rafforzamento della competitività.

Enac ha definito delle specifiche strategie finalizzate al potenziamento della rete aeroportuale nazionale cargo, con l’obiettivo di ridurre il divario competitivo rispetto ai principali hub europei e rafforzare il posizionamento dell’Italia nel mercato internazionale del trasporto aereo delle merci, promuovendo e sviluppando: Masterplan Cargo e investimenti infrastrutturali mirati; Cargo City e poli logistici specializzati, anche come potenziali ZES; accessibilità e intermodalità degli scali cargo; utilizzo di SAF per la decarbonizzazione del cargo aereo; AAM e le tecnologie innovative per il trasporto aereo delle merci. Nel periodo 2019-2025, gli investimenti aeroportuali dedicati al cargo hanno raggiunto complessivamente circa 91,4 milioni di euro, evidenziando tuttavia ampi margini di crescita e la necessità di potenziare ulteriormente le infrastrutture.

MEARELLI “ITALIA PUÒ AFFERMARSI NEL CARGO,RAFFORZARE ATTRATTIVITÀ AEROPORTI”

“L’Italia dispone di importanti risorse per affermarsi come protagonista nel mercato globale del cargo aereo: eccellenze manifatturiere, un tessuto produttivo orientato all’export e una posizione strategica nel Mediterraneo. La sfida è tradurre queste potenzialità in un vantaggio competitivo per il Paese, rafforzando l’attrattività degli aeroporti nazionali per intercettare una quota crescente dei flussi commerciali globali. Per raggiungere questo obiettivo, occorre puntare sull’efficienza logistica, sulla digitalizzazione, sull’intermodalità e sugli investimenti infrastrutturali, attraverso una pianificazione strategica che, a partire dal Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035 e da strumenti specificamente dedicati al cargo, favorisca una maggiore integrazione tra politiche aeroportuali, logistiche e industriali”. Afferma il Commissario Straordinario ENAC, Carlo Mearelli, in occasione del convegno “Far Volare il Paese -Cargo aereo, competitività e scenario globale”. La competitività del cargo aereo si costruisce oggi, creando le condizioni per trasformare la centralità geografica dell’Italia in centralità logistica e commerciale – aggiunge -. Non si tratta soltanto di movimentare merci, ma di creare valore, sostenere le imprese italiane e tutelare la sovranità economica e logistica nazionale, rafforzando la capacità del Paese di competere da protagonista nello scenario europeo e globale. Il trasporto aereo delle merci non è solo un segmento del comparto aeronautico, ma una componente essenziale della strategia nazionale per lo sviluppo economico che ENAC continuerà a sostenere”.

Il settore cargo è “un comparto che costituisce un’infrastruttura silenziosa ma vitale per la competitività del nostro sistema, si tratta di un’eccellenza del nostro sistema produttivo con uno stato di salute solido e una capacità di resilienza consolidata. Riveste un ruolo fondamentale per la valorizzazione del Made in Italy e l’internazionalizzazione delle imprese, sostenendo filiere industriali che richiedono collegamenti sempre più rapidi, affidabili ed efficienti”. Afferma il direttore generale ENAC, Alexander D’Orsogna, in occasione del convegno “Far Volare il Paese -Cargo aereo, competitività e scenario globale”. “In uno scenario globale caratterizzato dall’evoluzione delle catene di approvvigionamento e dall’espansione dell’e-commerce, il trasporto aereo delle merci assume una rilevanza che supera la dimensione aeroportuale, coinvolgendo l’intera filiera logistica e richiedendo una crescente integrazione tra infrastrutture, servizi, tecnologie e processi operativi – prosegue -. ENAC, quale punto di raccordo del comparto aereo nazionale, promuove il dialogo tra Istituzioni e operatori, favorendo una visione condivisa per un sistema cargo competitivo, sostenibile e integrato nei network logistici globali”.

PAGGETTI (ENAV) “RENDERE PIÙ EFFICIENTE SPAZIO AEREO PER UTILIZZARE A MEGLIO CARGO”

Il nostro compito è quello di “rendere più efficiente lo spazio aereo, perché si tratta di una infrastruttura che deve essere utilizzata al meglio per garantire che tutti gli stakeholder interessati al settore cargo possano fruirne nel miglior modo possibile”. Così Maurizio Paggetti, Chief Operating Officer ENAV, intervenendo al convegno “Far Volare il Paese -Cargo aereo, competitività e scenario globale” organizzato da ENAC. “Il tema da approfondire è come fare espandere il segmento del cargo”, un elemento è dato dall’utilizzo dell’infrastruttura “aeroportuale armonizzando la domanda. Inoltre, dobbiamo considerare come immaginare l’evoluzione logistica con i nuovi mezzi, quindi come integrare questo segmento con i nuovi stakeholder come, ad esempio, i droni. La domanda c’e, ma come sistema dobbiamo lavorare affinché questi due settori si armonizzino”, aggiunge.

– Foto xb1/Italpress –

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