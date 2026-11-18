Piantedosi “A Cagliari per dare un segnale, rinforzeremo Cas Monastir”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Non siamo qui per presentare il nostro calendario a caso, ma è un segno di rassicurazione per i cittadini che lo Stato c'è, le forze di Polizia ci sono. Quelli che sono gli indiscutibili elementi di preoccupazione devono essere contemperate dalla fiducia nelle istituzioni". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Cagliari per la presentazione del calendario della Polizia di Stato 2027. Poi sul Centro migranti di Monastir, teatro di svariati problemi di ordine pubblico: "Ci stiamo lavorando. Sicuramente rinforzeremo tutto il presidio, sia per quanto riguarda sia per la dotazione organica della Polizia che per la gestione complessiva. È un impegno che voglio prendere pubblicamente. Abbiamo fatto tanto per il contenimento del fenomeno migratorio in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, poi c'è stata questa fiammata dall'Algeria che riguarda Cagliari. A partire da oggi, che nomineremo molto probabilmente il prefetto di Cagliari, c'è il mio impegno personale". pc/azn