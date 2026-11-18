Elezioni Figc, Malagò “Fa riflettere che alcuni abbiano cambiato idea in due mesi”

MILANO (ITALPRESS) - "L'aspetto curioso che tutti avete notato - la mia non è una polemica -, è che nel giro di due mesi alcune componenti hanno completamente cambiato idea, questo fa riflettere. A prescindere dalle persone verso cui ho massimo rispetto, questo fa capire che il mondo del calcio ha al suo interno delle dinamiche, qualcuno può definirle conflittuali, che sicuramente non hanno fatto bene negli ultimi anni". Lo ha dichiarato il commissario Figc e candidato alla presidenza federale, Giovanni Malagò, a margine dell'evento di "Rcs Sport Industry Talk 2026" a Milano. pia/glb/gtr