Elezioni Figc, Malagò “Gesto Galliani? Già con Abete confronto solo alle urne”

MILANO (ITALPRESS) - "Il gesto di Galliani? Certo che l'ho apprezzato". Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, a margine dello "RCS Sport Industry Talk 2026", organizzato a Milano, commentando la decisione dell'ex ad del Milan - in corsa con lo stesso Malagò per la presidenza della Figc - di non impugnare la sua candidatura in relazione al caso della doppia firma del Genoa. "Con Giancarlo Abete c'è stato un reciproco rispetto sul non fare nulla e confrontarci semplicemente alle urne - ha ricordato Malagò sulla tornata elettorale di giugno - sarebbe stato bene evitare di farlo del tutto, ma una volta fatto certo che lo apprezzo". pia/glb/gtr