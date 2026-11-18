Palermo, Rini “Con l’app Nairobi alla Gam apriamo il museo a tutti senza barriere”

PALERMO (ITALPRESS) - È un'attività sperimentale che siamo orgogliosi veda Palermo come capofila. E d'altronde, con un punto di orgoglio, non poteva che essere così, avendo noi la Galleria d'Arte Moderna che è un museo d'eccezione nel panorama nazionale". Lo ha dichiarato l'assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini, commentando la sperimentazione dell'app "Nairobi" avviata alla GAM. "La cosa più importante non è la digitalizzazione di un museo: questo è fin troppo semplice nell'era della tecnologia, ma aprire il museo a chi non poteva vederlo, non poteva ascoltarlo e non poteva fruirlo", ha sottolineato Rini, definendo l'iniziativa "una straordinaria immagine di democrazia sociale, perché lo si apre a tutti, senza barriere di alcun tipo". xd6/pc/azn