Malagò “Sconfitta col Belgio netta ma Nazionale ha fatto percorso positivo”

MILANO (ITALPRESS) - "La sconfitta col Belgio è stata chiara, non c'è dubbio, abbiamo perso nel risultato e sotto il profilo del gioco. Fa parte del percorso, ho sempre detto che sarebbero arrivati momenti complicati. Abbiamo chiuso un girone che sulla carta era tabù vincendo con la Francia e due volte con la Turchia. Un percorso positivo, ma non netto, abbiamo conquistato l'obiettivo minimo, da qui si deve continuare, non si deve ripartire. Molti giovani si sono affacciati all'esordio, questo ci mette in condizione di guardare le cose con ottimismo". Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò intervenuto durante l'evento "RCS Sport Industry Talk 2026" a Milano. pia/glb/gtr