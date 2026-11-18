Alvano “Sperimentiamo app Nairobi alla Gam Palermo per esportarla”

PALERMO (ITALPRESS) – “ANCI è proprio il capofila di questa iniziativa e la realizza nell'ambito più grande della rete dei musei comunali. Sperimentiamo alla GAM un nuovo servizio per rendere più fruibili le opere d'arte e più interessante la visita che fanno i turisti e i visitatori in generale". Lo dichiara Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale ANCI Sicilia. "Lo sperimentiamo qui: valutiamo la portata di questa innovazione, la ampliamo, e poi la esportiamo, questo è il nostro intento, in tutti gli altri comuni. La particolarità è dare la possibilità al visitatore, attraverso il proprio telefonino, di seguire un percorso attraverso le opere e quindi di unire, oltre all'impatto e alla bellezza dell'opera d'arte, anche il supporto della tecnologia, che ti dà informazioni aggiuntive in un'ottica che in qualche modo potremmo definire di realtà aumentata, e sono informazioni preziose per rendere questa visita, questa esperienza, ancora più ricca, ancora più consapevole". xd6/pc/azn