Chivu “Per lo scudetto non temo nessuno, pensiamo solo a noi”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Chi temo per la lotta scudetto? Io non temo nessuno, non fa parte della mia mentalità, abbiamo un solo compito, guardare a noi stessi, essere competitivi partita dopo partita, sapendo che nessuno ti regala nulla, devi entrare in campo nella tua miglior versione, con l'atteggiamento e l'ambizione giusta, c'è da sudare e pedalare". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Inter Cristian Chivu a margine della vittoria della Panchina d'Oro 2025-2026 parlando della lotta scudetto. "Mi aspetto di ricominciare da dove abbiamo lasciato - ha dichiarato -, dal giusto equilibrio dai risultati buoni e senza gol subiti, da una certa aggressività, da una certa qualità espressa in campo, mi aspetto una squadra che farà di tutto per portare a casa una serie di partite che ci saranno da qui al 22 dicembre". pia/gm/azn