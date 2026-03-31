ROMA (ITALPRESS) – “Mi è stato riferito che il presidente Trump ha recentemente affermato di voler porre fine alla guerra, speriamo che stia cercando una via d’uscita, speriamo che stia cercando un modo per ridurre la violenza, i bombardamenti, cosa che darebbe un contributo significativo per eliminare l’odio che si sta creando, che sta crescendo costantemente in Medio Oriente e altrove”. Lo ha detto Papa Leone XIV parlando con i giornalisti a Castel Gandolfo.

“Tornate al tavolo per dialogare, cerchiamo soluzioni ai problemi, cerchiamo modi per ridurre la violenza che stiamo alimentando. E che la pace, soprattutto a Pasqua, sia nei nostri cuori. Preghiamo per loro, per le vittime della guerra, preghiamo che ci sia davvero una pace nuova, rinnovata, che può dare nuova vita a tutti”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).