Paolo Ruffini e Jacopo Gasparetti vincono il Premio Ischia “Comunicatori dell’anno”

NAPOLI (ITALPRESS) – Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Jacopo Gasparetti, per la sezione under 30, sono i vincitori del Premio Ischia “Comunicatori dell’anno”. Lo ha deciso la giuria composta da Massimiliano Paolucci, presidente di giuria, Valeria Speroni Cardi, Global Head of Press and Media Relations Menarini Group, e vice presidente di giuria , Luigi Fiorentino, Consigliere di Stato ,Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’informazione e l’editoria, Ludovico Fois, responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali ACI, Stefano Porro, direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Mundys s.p.a., Luciano Tancredi, direttore editoriale gruppo SAE, Fernando Vacarini, responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR di Corporate Unipol, Antonio Funiciello, Identity Manager di E.N.I., Leonardo Bartoletti, amministratore di Headline s.r.l., Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari regionali di A2A.

Paolo Ruffini, da sempre impegnato nell’innovazione dei linguaggi e nella gestione di complesse “macchine” editoriali, nominato il 5 luglio del 2018 da Papa Francesco Prefetto del Dicasterium pro Comunicatione della Santa Sede, ha guidato la comunicazione della Curia romana in anni di straordinari cambiamenti.

Sotto la sua guida il sistema della comunicazione vaticana ha, per la prima volta, integrato tutte le strutture che nei secoli si sono occupate di comunicare il messaggio universale della Chiesa: dalla Tipografia Vaticana all’Osservatore Romano, dalla Libreria Editrice Vaticana a Radio Vaticana stessa, fino alla Sala Stampa della Santa Sede, al sito ufficiale Vatican.va e al portale d’informazione Vatican News.

Paolo Ruffini è stato il regista dell’integrazione di questi media su scala globale, ponendoli al servizio dell’attività evangelizzatrice del Santo Padre e della Chiesa, non mancando di affrontare la sfida dell’efficientamento dei costi.

Jacopo Gasparetti inizia la sua carriera a soli 21 anni, Portavoce del Viceministro allo Sviluppo Economico nei Governi Conte e Draghi, ha gestito la strategia e la comunicazione in diverse situazioni complesse, tra cui: i primi mesi dell’insediamento della nuova giunta regionale sarda, la crisi delle rinnovabili, il caso decadenza e l’emergenza sanità. Fortune Italia lo ha inserito tra gli under40 più promettenti d’Italia.

Il riconoscimento giunto alla sua 17°edizione è rivolto al professionista da cui dipende o è riconducibile l’attività di comunicazione e che abbia saputo sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche e delle istituzioni in generale. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 46°edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo il 20 e 21 giugno a Lacco Ameno in piazza Santa Restituta.

Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dalla Siae, con il contributo di ACI – Automobile Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, Mundys spa, da A2A e ICorporate. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.

