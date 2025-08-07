Palermo, sospeso il razionamento idrico dall’11 al 17 di agosto

PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha disposto all’Amap la sospensione del razionamento idrico nella settimana compresa tra lunedì 11 agosto e domenica 17 agosto. “Abbiamo aderito all’invito del sindaco – dice Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap – Si tratta di un gesto di attenzione nei confronti dei palermitani che resteranno in città nella settimana di Ferragosto e certamente opportuno in vista del picco di affluenza di turisti in arrivo nel capoluogo. Del resto, gli effetti dell’apporto di nuove fonti di approvvigionamento hanno permesso di diminuire i prelevamenti dagli invasi. E ciò ci consente di potere sospendere il razionamento per un periodo limitato di una settimana”.

“Riteniamo più che doverosa – conclude Sciortino – la sollecitazione del sindaco a dare risposte alle esigenze dei cittadini di Palermo in un momento così delicato della stagione, ma confidiamo nel senso civico dei cittadini che dovranno limitare l’uso dell’acqua alle primarie esigenze idropotabili e igienico sanitarie”.

