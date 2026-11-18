Caffè, prezzi in aumento: al supermercato rincari del 44%

ROMA (ITALPRESS) - Il caffè, rito irrinunciabile per milioni di italiani, costa sempre di più. Tra il 2021 e il 2025, il prezzo al supermercato è aumentato del 44%, con un’ulteriore impennata del 21% nell’ultimo anno. Ma anche al bar la tazzina è diventata più cara: secondo i dati dell’Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel 2026 l’espresso costa ormai tra 1,20 e 1,40 euro nei 19 capoluoghi analizzati. Bolzano è la città più cara, mentre Catanzaro resta la più economica. A spingere i rincari sono soprattutto le quotazioni internazionali del caffè verde, più che raddoppiate rispetto al periodo precedente alla pandemia. A pesare, la domanda globale in crescita e i raccolti danneggiati dal maltempo in Brasile e Vietnam, oltre alle speculazioni finanziarie. Ma il prezzo della tazzina non dipende soltanto dalla materia prima. Per un espresso servono appena sette grammi di caffè, ma nel conto finale entrano anche energia, affitti, manutenzione delle macchine e costi del servizio. mgg/gtr/col