Birra artigianale, Italia seconda al mondo

ROMA (ITALPRESS) - La birra artigianale italiana conquista il palcoscenico internazionale. La birra artigianale italiana conquista il palcoscenico internazionale. A Norimberga, in Germania, i birrifici del nostro Paese si classificano al secondo posto assoluto all’European Beer Star 2026, con 38 riconoscimenti: 16 ori, 12 argenti e 10 bronzi. Davanti soltanto la Germania, mentre l’Italia supera l’Austria e altre 22 nazioni. Un risultato importante, ottenuto in una competizione che ha visto confrontarsi 2.274 birre provenienti da 48 Paesi, valutate alla cieca da una giuria di esperti in 76 categorie. Rispetto allo scorso anno, cresce soprattutto il numero delle medaglie d’oro, passate da 9 a 16. Il successo arriva proprio nell’anno in cui la birra artigianale italiana celebra trent’anni di storia. A distinguersi è anche la creatività dei produttori, con la categoria Italian Grape Ale, lo stile nato in Italia dall’incontro tra birra e uva: qui arrivano l’oro di Un Terzo e il bronzo di 50&50. Sono complessivamente 22 i birrifici italiani premiati, a conferma della crescita e della capacità competitiva di un settore che punta ora a rafforzare anche la propria presenza sul mercato nazionale. mgg/gtr/col