Tagliavia (Gam Palermo) “Se numeri buoni l’app Nairobi anche in altri musei”

PALERMO (ITALPRESS) - “Ringrazio ANCI Sicilia e il Segretario Generale Mario Emanuele Alvano, che ha scelto la GAM, come primo museo della rete dei musei comunali, per provare Nairobi. E ovviamente Gaia Piazza, che ha coordinato i lavori con i nostri uffici; Next Vision, spin-off dell'Università di Catania, che ha sviluppato l'app; e Civitas Sicilia, che gestisce i servizi al pubblico. Da oggi, davanti a 4 opere del piano terra, basta inquadrare il codice con il telefono per avere contenuti multimediali sull'opera. Il visitatore decide quando fermarsi e che cosa approfondire; le visite guidate e gli altri servizi restano come sono. Abbiamo scelto 4 opere perché vogliamo misurare: nei prossimi mesi guarderemo i dati, quante persone usano l'app, davanti a quali opere si fermano, e per quanto tempo. Se i numeri saranno buoni, Nairobi arriverà lungo tutto il percorso, e quello che impariamo qui servirà anche agli altri musei comunali siciliani". Lo ha dichiarato Maria Francesca Martinez Tagliavia, Direttice Gam Palermo. xd6/pc/azn