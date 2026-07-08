Palermo Ladies Open, al via i lavori della nuova area del Country Time Club

PALERMO (ITALPRESS) – Il Country Time Club apre una nuova pagina della propria storia. Sabato 11 luglio, alle ore 10.30, nell’area di viale dell’Olimpo 1, è in programma la cerimonia di avvio dei lavori del nuovo spazio sportivo destinato a proiettare il circolo palermitano in una nuova dimensione internazionale. Sarà simbolicamente piantato un albero di ulivo, emblema di pace, crescita e radicamento nel territorio, a testimonianza di un investimento che guarda al futuro dello sport e della città.

Il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, e il direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma, presenteranno nel dettaglio il progetto di ampliamento del circolo, illustrando gli interventi previsti e le prospettive di sviluppo di un’infrastruttura destinata a diventare uno dei poli sportivi più moderni del Mezzogiorno. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova area sportiva con cinque campi da tennis, di cui tre ispirati al modello del Pietrangeli del Foro Italico, una piscina da 25 metri, un centro di riabilitazione sportiva e nuovi spazi dedicati al benessere e all’attività motoria.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).