Palermo Calcio, ecco Veroli “Io più braccetto che esterno, tifosi calorosi”

PALERMO (ITALPRESS) – Determinazione e voglia di scalare le gerarchie: Davide Veroli è pronto a prendersi il Palermo e dare il proprio contributo nella scalata alla promozione. L’ex Cagliari è stato presentato nel centro sportivo di Torretta: “Palermo è una piazza che parla da sola, non c’era bisogno di tante domande per venire qui – afferma, – È vero che c’erano altre squadre interessate, ma ho scelto lo stesso Palermo: il clima prepartita partita con la Reggiana è stato qualcosa di sensazionale, i tifosi sono davvero calorosi e possono aiutarci a fare bene”.

Uno dei nodi da sciogliere riguarda il ruolo nell’undici rosanero: “Avrò modo di parlare meglio con Inzaghi sugli aspetti tattici – sottolinea Veroli, – Finora ho fatto il braccetto a sinistra e anche se ho avuto modo di fare l’esterno a tutta fascia mi trovo meglio nel terzetto difensivo: quand’ero più piccolo facevo l’esterno d’attacco, ma poi ho fatto anche trequartista e regista; è stato Legrottaglie a Pescara a ‘inventarmi’ difensore centrale, ho iniziato a quattro e poi ho sempre fatto il braccetto”.

Per quanto riguarda il primo impatto con l’ambiente rosanero, spiega, “sono arrivato da poco ma già mi sono trovato bene con i compagni: cercherò di mettermi a disposizione fin da subito, di migliorare sempre e prendere spunto da giocatori più affermati; giocare in piazze importanti ha i suoi pro e contro, ma i tifosi riescono sempre a dare qualcosa di più in campo. Brunori e Pohjanpalo sono giocatori di categoria superiore, un lusso per la Serie B: l’anno scorso è stato difficile affrontarli, quest’anno mi ritengo fortunato a giocare insieme a loro”.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS)