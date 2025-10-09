Pace in Medio Oriente, Meloni “Straordinaria notizia, opportunità unica per porre fine al conflitto”

September 24, 2025, New York, New York, USA: Italy Prime Minister, GIORGIA MELONI speaks during the General Debate at UNGA80, marking 80 years since the founding of the United Nations. Leaders highlighted urgent global crises and the need for cooperation. (Credit Image: © Bianca Otero/ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto. Questo accordo e il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump costituiscono un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta. Per questo esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace. L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

