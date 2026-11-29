ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 43.000 i posti autorizzati per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per l’anno accademico 2026-2027. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto – numero 1611 del 26 novembre 2026 – che autorizza i posti per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per ciascuna istituzione universitaria e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

Il decreto è stato pubblicato con circa tre mesi di anticipo rispetto al precedente ciclo formativo (per il 2025-2026 il decreto è stato pubblicato il 27 gennaio 2026). Il provvedimento riporta anche l’autorizzazione dei posti relativamente ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti già accreditati negli anni accademici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 e dei percorsi per i quali è stato richiesto un nuovo accreditamento.

In totale sono stati autorizzati un numero di posti pari a 43.424. Online è anche disponibile il decreto (numero 1609 del 24 novembre 2026) che individua la riserva dei posti per l’accesso ai percorsi riguardante determinate categorie di docenti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).