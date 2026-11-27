Eco Sicily, Tamajo “Nuove misure per startup innovative”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo messo a disposizione ingenti risorse, attraverso bandi e misure dedicate. Proprio nei prossimi giorni approveremo in Giunta le basi giuridiche per un nuovo bando rivolto alle startup innovative". Lo ha detto l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, a margine di Eco Sicily 2026 a Palermo. xd6/mgg/azn