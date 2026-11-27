Eco Sicily, Lagalla “Servono azioni concrete per l’economia circolare”

PALERMO (ITALPRESS) - "Iniziative come questa, che si fondano su una visione a tutto campo della sostenibilità e sulla sua declinazione in termini economici, rappresentata dall’economia circolare, hanno bisogno di essere adeguatamente spiegate, comprese e, naturalmente, tradotte in azioni concrete". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine di Eco Sicily 2026 a Palermo. xd6/mgg/azn