Buonfiglio “Accanto alla Sicilia per agibilità impianti e formazione tecnici”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono convinto che anche l'appuntamento degli Stati Generali serve per stimolare e valorizzare ulteriormente lo sport siciliano: ci sono tanti talenti, tante ragazze e tanti ragazzi che si impegnano e quindi noi dirigenti dobbiamo essere alla loro altezza, con cura del dettaglio e pianificazione". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine degli Stati generali dello sport siciliano a Palermo. "Con pianificazione intendo due cose: cercare di rendere agibili gli impianti sportivi o addirittura pianificarne la costruzione - continua Buonfiglio - Non parlo solo degli stadi di calcio: lì si può fare una sola attività, invece ci sono impianti che possono essere polifunzionali. La cosa più difficile e propositiva è quella di affidare la gestione a chi è capace di gestirli: in questo il Coni può essere al fianco della Regione, perché ha le competenze per poter suggerire. L'altro aspetto è la formazione dei tecnici, perché altrimenti quei talenti rimarrebbero talenti e non diventerebbero eccellenze sportive". xd8/gm/gtr