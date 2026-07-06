OLBIA (ITALPRESS) – “Continuano i grandi eventi ad Olbia, guardando sempre avanti e con artisti di altissimo livello. Siamo orgogliosi di annunciare che il 24 luglio 2027 si terrà nella nostra città il concerto di Ultimo”. Così il sindaco Settimo Nizzi annuncia l’evento si terrà all’Olbia Arena alle ore 21:00. Sono previsti 36.000 posti e la vendita dei biglietti on-line si terrà da mercoledì 8 luglio.

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