Nove grandi banche europee uniscono le forze per lanciare una stablecoin

MILANO (ITALPRESS) – Nove grandi banche europee – ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank e Raiffeisen Bank International – hanno unito le forze per lanciare una stablecoin denominata in euro e conforme alla normativa MiCAR. Questo strumento di pagamento digitale, che sfrutta la tecnologia blockchain, mira a diventare uno standard europeo di pagamento affidabile nell’ecosistema digitale.

“La stablecoin consentirà pagamenti e regolamenti quasi istantanei e a basso costo – si legge in una nota -. Permetterà l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a pagamenti internazionali efficienti, a pagamenti programmabili e a miglioramenti nella gestione della supply chain e nei regolamenti degli asset digitali, che possono variare dai titoli alle criptovalute. La stablecoin sarà regolamentata dal “Markets in Crypto-Assets Regulation” (MiCAR) dell’UE e dovrebbe essere emessa nella seconda metà del 2026″.

Il consorzio, con le banche citate come membri fondatori, ha costituito una società nei Paesi Bassi, con l’obiettivo di ottenere la licenza come istituto di moneta elettronica sotto la supervisione della Banca centrale olandese. Il consorzio è aperto all’adesione di altre banche. Un amministratore delegato sarà nominato nel prossimo futuro, previa approvazione dei regolatori.

“L’iniziativa fornirà una vera alternativa europea al mercato delle stablecoin dominato dagli Stati Uniti, contribuendo all’autonomia strategica dell’Europa nei pagamenti. Le singole banche saranno in grado di fornire servizi a valore aggiunto, come wallet di stablecoin e servizi di custodia”, prosegue la nota. Fiona Melrose, Responsabile Group Strategy & ESG di UniCredit ha commentato: “In UniCredit crediamo nell’importanza di un’Europa più forte e nel potere del dialogo costruttivo e della collaborazione. Entrando a far parte di questo consorzio di banche europee leader, contribuiamo a soddisfare l’esigenza di una soluzione affidabile e regolamentata per i pagamenti e i regolamenti on-chain, aprendo la strada a un nuovo standard nel settore delle risorse digitali che sosterrà la crescita e la sovranità finanziaria dell’Europa. Ciò riflette la nostra convinzione che l’Europa può prosperare quando le sue istituzioni lavorano insieme”.

“Sella si è sempre distinta per il suo approccio innovativo, volto ad immaginare e costruire il futuro che verrà, guardando ai bisogni dei clienti e non solo alle opportunità del mercato. Da tre anni ci siamo focalizzati sulle tecnologie DLT e digital asset con un competence center dedicato, perché siamo convinti che la convergenza tra finanza tradizionale e decentralizzata sia la chiave per sviluppare nuovi modelli di servizio. L’ingresso nel consorzio stablecoin europeo, che abbiamo sostenuto sin dall’inizio, rappresenta uno dei passaggi cruciali del nostro percorso strategico sui digital asset: il nostro obiettivo è offrire soluzioni innovative che rendano più semplici ed efficienti le transazioni finanziarie, sia nel mercato europeo sia su scala”, ha dichiarato Andrea Tessera, Chief Innovation Officer di Sella.

