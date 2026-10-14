Notte serena per il Papa, rimosso adenocarcinoma polmonare

IPA89546854 - Pope Leo XIV tells the faithful gathered for the Sunday Angelus on October 11, 2026 at the Vatican, that his doctors have found a localized nodule in his lung and will operate in a few days. The pope said the nodule was detected at a very early stage and is well localized. Photo by (EV) Elisabetta Trevisan/Vatican Media/ ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Notte tranquilla per Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l’intervento chirurgico di ieri pomeriggio. Il bollettino ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede, diffuso ieri sera, rende noto infatti che al Papa “è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro e che l’esame istologico ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”.
“Il Santo Padre – aggiunge il Bollettino vaticano – è stato in sala operatoria per circa 90 minuti. L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Dopo l’intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano dove ha cenato”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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