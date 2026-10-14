ROMA (ITALPRESS) – Nissan ha annunciato i dettagli del programma pilota di mobilità autonoma per l’anno fiscale 2026 nell’area Nada Gogo della città di Kobe (Giappone, Prefettura di Hyogo), aprendo le iscrizioni per coloro che desiderano provare il servizio. Il programma, si legge in una nota, rappresenta “la fase successiva del progetto Nissan dedicato ai servizi di mobilità autonoma, sulla scia dei positivi risultati ottenuti durante i test sul campo condotti nell’anno fiscale 2025”.

Nissan sta ora espandendo il proprio servizio di mobilità autonoma nel celebre distretto della produzione del sake, ampliando l’area operativa e introducendo una nuova funzione di prenotazione delle corse e di invio del veicolo su richiesta, accessibile tramite smartphone. Questa fase utilizzerà veicoli a guida autonoma di Livello 2*¹ basati sulla Nissan Serena ed è finalizzata a valutare come il trasporto autonomo possa migliorare la mobilità dei visitatori, favorirne l’accettazione sociale e contribuire alla rivitalizzazione del territorio. Nissan punta ad avviare il servizio a pagamento nel 2027 e a dare inizio alle operazioni commerciali complete nell’area di Nada Gogo entro il 2030.

Un elemento chiave del programma pilota di quest’anno è la validazione del monitoraggio centralizzato. La circolazione dei veicoli a guida autonoma di Livello 2, attivi sia a Yokohama sia a Kobe, sarà monitorata in tempo reale dal Remote Operations Center di Nissan a Yokohama. Attraverso la validazione di un sistema che consente il monitoraggio remoto di più aree operative da un’unica sede, Nissan mira a migliorare l’efficienza dei futuri servizi di mobilità e a ridurre l’impatto organizzativo sulle comunità locali in cui tali servizi verranno introdotti.

– Foto ufficio stampa Nissan –

(ITALPRESS).