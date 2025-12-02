FIRENZE (ITALPRESS) – Il Comune di Firenze non assegnerà la cittadinanza onoraria alla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Lo ha annunciato la sindaca Sara Funaro. “L’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa è un fatto gravissimo che ho condannato immediatamente, esprimendo solidarietà al direttore e ai giornalisti – ha spiegato Funaro –. Gesti come questo non hanno nulla a che vedere con i valori della Pace e con la difesa del popolo palestinese, ancora oggi vittima di crimini gravissimi. Su quanto è accaduto alla redazione della Stampa non ci può essere una condanna con un “ma”. Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Francesca Albanese”.

“Firenze è città di ponti e di pace, ha sempre dato riconoscimenti a persone che hanno fatto enormi sforzi per unire – ha aggiunto Funaro -. Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu, Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria”.

