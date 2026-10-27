Neurosviluppo, sempre più diagnosi anche in età adulta

ROMA (ITALPRESS) - “I disturbi del neurosviluppo sono legati a condizioni che si manifestano molto precocemente nella vita, però hanno traiettorie di sviluppo molto differenti: negli ultimi anni si sta ponendo molta attenzione anche sulla parte con un grado minore di impairment, con la diagnosi che arriva quindi in età adulta". Così Stefania Russo, psichiatra ed esperta di disturbi del neurosviluppo, intervistata per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mrc/gsl