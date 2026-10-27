Federlegnoarredo, Vismara “Portare Made in Italy in nuovi mercati è complicato”

MILANO (ITALPRESS) - Nel settore LegnoArredo, “la quota di export, per quanto in difficoltà, è sempre molto importante, ci viene riconosciuta un'unicità nel mondo, il nostro prodotto è apprezzato e ricercato. Ma portare la cultura del bello e del Made in Italy all'esterno è complicato oggi perché spesso ci troviamo a combattere su mercati estremamente concorrenziali, con produttori che si ispirano al nostro Made in Italy ma che non hanno la qualità del prodotto. E’ sempre più difficile riuscire a farlo percepire, specialmente in ambienti dove arrivi da neofita, quindi mercati nuovi spesso faticano a bene interpretare cosa c'è dietro al Made in Italy”. Lo ha sottolineato il nuovo presidente di FederlegnoArredo, Elio Vismara, a margine dell’assemblea generale della Federazione a Milano. pc/azn