FederlegnoArredo, Feltrin “Lascio al mio successore una squadra allenata”

MILANO (ITALPRESS) - "Avrei voluto lasciare al mio successore una sfida molto più semplice. I tempi sono difficili, spero di lasciare una Federazione un pò più allenata a questi imprevisti: questi sei anni ci hanno allenato tutti come imprese e come Federazione, quindi il presidente si troverà una squadra allenata”. Così il presidente uscente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, a margine dell’assemblea generale della Federazione a Milano. "Dagli anni del Covid gli imprenditori hanno reagito bene, noi li abbiamo accompagnati in queste grandi difficoltà, ma diciamo che hanno surfato bene, anche con il nostro aiuto. Abbiamo vissuto due anni molto buoni nel mondo casa durante il rilancio post Covid. In quel momento, gli imprenditori hanno usufruito di un'insperata situazione in cui le persone si sono rese conto che non avevano più investito da tanto tempo in maniera seria sulla casa e hanno deciso di investire, hanno creato questa onda l unga che è durata due anni", ha aggiunto. pc/azn