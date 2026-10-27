A2A, inaugurata a Milano la cabina elettrica primaria Comasina

MILANO (ITALPRESS) - È stata inaugurata la nuova cabina primaria Comasina, realizzata da Unareti, società del Gruppo A2A, nell'ambito del piano di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di Milano. Con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, l'infrastruttura aumenta l'efficienza del sistema e accompagna la città nella progressiva elettrificazione dei consumi e nelle trasformazioni urbane in corso. Il progetto complessivo prevede anche la riqualificazione di 71 chilometri di rete di media tensione e il potenziamento di 27 cabine secondarie, con benefici per quasi 100mila utenze nell'area nord-ovest di Milano. f47/fsc/gtr