Conti pubblici Ue, deficit stabile ma debito in crescita

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 il rapporto tra deficit pubblico e PIL è rimasto stabile al 3% nell’area euro, lo stesso livello del 2024. Nell’Unione europea il dato si è fermato al 3,1%, anch’esso invariato. A rilevarlo è Eurostat, che ha diffuso i dati sui conti pubblici degli Stati membri relativi al periodo 2022-2025. Cresce invece il peso del debito. Nell’area euro il rapporto debito/PIL è salito dall’86,6% di fine 2024 all’87,7% di fine 2025, mentre nell’Ue è passato dall’80,3% all’81,5%. Il quadro è molto diverso da un Paese all’altro. Solo cinque Stati membri hanno chiuso il 2025 in attivo: Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda e Portogallo. Tutti gli altri hanno registrato un disavanzo. Sul fronte del debito, i livelli più contenuti si trovano in Estonia, Lussemburgo e Danimarca. Dodici Paesi superano invece la soglia del 60%, con i valori più alti in Grecia e in Italia, seguite da Francia. Nell’area euro la spesa pubblica sfiora il 50% del PIL, a fronte di entrate pari al 46,8%. Per l’Ue i valori sono rispettivamente del 49,4% e del 46,3%. Rispetto al 2024, sia le entrate sia le uscite sono aumentate in entrambe le aree. gsl