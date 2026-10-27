Tg News – 27/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Manovra, salta ipotesi taglio Irpef oltre i 50 mila euro - Elezioni in Israele, affluenza record - I leader di Finlandia e Norvegia sentono Putin - Youssef SIher non risponde al Gip - Monaco, un fermo per morte cugino Alberto II - Allerta Ue sul clima “Prepararsi con piani nazionali” - Papa Leone “Basta preparare altre guerre, solo la pace è santa” - Giustizia più accessibile, arrivano gli Uffici di Prossimità nell’ennese - Previsioni 3B Meteo 28 Ottobre azn