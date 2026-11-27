Nepi Molineris “Obiettivo fare in modo che il 50% dei siciliani faccia sport”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il 90% delle scuole siciliane fa sport grazie all'attività di Sport a Scuola, voluta da Sport e Salute: inoltre abbiamo già dei progetti che si chiamano Sport Illumina e sono playground gratuiti, alcuni già fatti e altri in fase di costruzione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, a margine degli Stati generali dello sport siciliano a Palermo. "Abbiamo investito circa 7 milioni di euro in progetti legati alle società sportive, in più stiamo costruendo un capitale umano, cioè persone che sanno esattamente cosa fare e quali sono i loro obiettivi - aggiunge Nepi Molineris, - Il primo obiettivo è fare in modo che il 50% degli abitanti della Sicilia facciano sport: per noi è fondamentale che ci siano infrastrutture e impianti sportivi per abbattere le loro barriere economiche e permettere loro di ottenere un'accessibilità allo sport". xd8/gm/gtr