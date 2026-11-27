Nepi Molineris “Con Illumina contrastiamo l’abbandono della pratica sportiva”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il valore sociale che attribuiamo al progetto Illumina è enorme: quello che sta avvenendo oggi a Trapani è eccezionale, ho la fortuna di poter vedere ogni giorno quello che succede, ogni bambino in più che si avvicina allo sport per noi è una medaglia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, a margine degli Stati generali dello sport siciliano a Palermo. "Oggi mi sento veramente pieno di medaglie da questo punto di vista, è come se l'effetto moltiplicatore dello sport cominci a prendere il sopravvento - continua Nepi Molineris, - Un bambino ne trascina un altro a fare attività sportiva: stiamo cercando di lavorare su questo come su squadre di calcio, rugby, pallacanestro e pallavolo. Cerchiamo soprattutto di contrastare l'abbandono della pratica sportiva, che rappresenta una delle principali criticità del mondo dello sport. Già intorno ai 12 anni, infatti, molti ragazzi smettono di praticare attività sportiva, spesso perché non riescono a proseguire il proprio percorso nell'ambito dell'attività agonistica. L'obiettivo è promuovere un modello di sport capace di accompagnare i giovani nel tempo, offrendo loro opportunità di partecipazione che vadano oltre il tradizionale percorso agonistico. In questo contesto, la scuola e le università avranno un ruolo fondamentale, insieme alla disponibilità di infrastrutture, impianti sportivi adeguati e risorse umane qualificate". xd8/gm/gtr