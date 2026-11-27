Nepi Molineris “Con l’America’s Cup Napoli diventa una città multidisciplinare”

PALERMO (ITALPRESS) - "A noi non interessa solo la parte sportiva di un evento: con l'America's Cup c'è un programma straordinario che parte da Mascalzone Latino, che è vela gratuita per tutti i bambini, l'accesso al mare e il diritto al nuoto. Non si può pensare che nel 2027 e ancora non ci sia un diritto intangibile per far sapere nuotare i bambini e avere un'accessibilità spontanea e naturale fra terra e mare a Napoli. A ciò si aggiungono i 1.500 tesserati in più durante le due settimane di pre-regata a settembre: sono bambini che stanno cominciando ad andare a vela, ma ci sono anche quelli che oggi vogliono il ghiaccio perché abbiamo portato il curling a Napoli durante l'America's Cup, creando una città multidisciplinare. Lo sport è divertimento, un evento sportivo è un aggregatore di tante storie ma soprattutto di tante persone". xd8/gm/gtr