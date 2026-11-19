ROMA (ITALPRESS) – 381 classi e 542 elaborati da tutta Italia, con progetti capaci di trasformare il contrasto al cyberbullismo in strumenti concreti e replicabili a scuola e in famiglia. Sono i numeri dell’edizione 2025/2026 del concorso nazionale “Connessi e sicuri: scuola e famiglia contro il cyberbullismo” di NeoConnessi, il programma gratuito di educazione digitale di WINDTRE. Le classi vincitrici sono state premiate oggi a Roma, presso l’Associazione Civita in Piazza Venezia, durante il convegno “La consapevolezza digitale si costruisce insieme”, organizzato alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Attivo dal 2018, NeoConnessi ha raggiunto cumulativamente oltre 2,5 milioni di bambine e bambini in più della metà delle scuole italiane. L’ultima edizione ha coinvolto 6.459 scuole e 21.747 classi. Il programma è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, con il supporto della Società Italiana di Pediatria e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che compongono il Comitato Scientifico. NeoConnessi è sviluppato con La Fabbrica Società Benefit di Gruppo Spaggiari Parma. Tutte le informazioni sono a disposizione su www.neoconnessi.it.

Al centro dell’incontro, il ruolo dell’educazione nella prevenzione del cyberbullismo e dei rischi legati all’intelligenza artificiale, oggi al centro del dibattito pubblico e istituzionale. Al convegno hanno partecipato la senatrice Lavinia Mennuni; Paolo Emilio Russo; Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM; Domenico Mancini, ispettore tecnico psicologo della Polizia di Stato; Marco Gui, docente di Sociologia dei media all’Università di Milano-Bicocca e presidente della Fondazione Patti Digitali e Alice Lemmo, professoressa associata presso il Dipartimento di Matematica di Sapienza Università di Roma.

I progetti vincitori arrivano da Piemonte, Veneto e Puglia. La 4A della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Trino Vercellese ha vinto con “NeoConnessi: nessuno resta solo!”, un video realizzato con i genitori senza mostrare i volti dei bambini, facendo della tutela della privacy parte integrante del messaggio. Seconda classificata, la 5B della Scuola Primaria Alessandro Manzoni di Susegana con “Cyberbullismo? No, grazie!”, un podcast con interviste a genitori e insegnanti. Sul terzo gradino del podio, le cinque classi quarte della Scuola Primaria Beltrani di Trani con “Un voto che conta: la nostra voce contro il cyberbullismo”, una campagna tra gli studenti e una “Bulli Box” per raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto. Roberto Basso, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di WINDTRE, ha dichiarato: “I progetti premiati dimostrano che bambine e bambini possono diventare protagonisti della prevenzione e portare nuove consapevolezze anche nelle proprie famiglie. Nessuno può affrontare da solo questa sfida: istituzioni, piattaforme e comunità educante devono agire insieme, perché ciò che si impara in classe possa produrre benefici anche nelle case e nella società”.

Con la nuova edizione 2026/2027, è stato sottolineato, NeoConnessi integra l’intelligenza artificiale nei percorsi educativi per studenti, docenti e famiglie. Una innovazione necessaria: secondo il CNEL, l’89% dei ragazzi italiani tra i 9 e i 16 anni utilizza già l’IA generativa, contro il 72% della media europea, mentre la usa solo il 25% dei docenti italiani, rispetto al 36% della media OCSE. L’obiettivo è aiutare i più giovani a comprendere algoritmi e sistemi generativi, riconoscere deepfake e contenuti ingannevoli, verificare le informazioni e sviluppare pensiero critico. NeoConnessi Kids proporrà racconti e laboratori anche in famiglia; NeoConnessi Young utilizzerà gamification ed educazione tra pari, con un Digital Camp aggiornato al modello europeo DigComp 3.0 e finalizzato al Patentino delle Competenze Digitali con la Polizia di Stato. Per i docenti è previsto un corso gratuito accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiornato con contenuti sull’IA e il suo impatto sulla didattica.

Lo scorso aprile, NeoConnessi ha presentato i risultati della prima valutazione d’impatto del programma, realizzata da Triadi, spin-off del Politecnico di Milano, per misurarne gli effetti su conoscenze, consapevolezza e comportamenti di studenti, docenti e famiglie. Dopo il percorso, nella scuola primaria il livello medio delle competenze digitali cresce dall’82% al 90%, con progressi nella comprensione dell’intelligenza artificiale, nella netiquette e nelle ricerche online. Nella scuola secondaria aumenta la capacità di riconoscere l’isolamento digitale e di prestare attenzione al tempo trascorso davanti agli schermi. Il 98% dei docenti si sente più preparato ad affrontare l’educazione digitale in classe e l’89% degli studenti osserva comportamenti online più responsabili anche da parte di genitori e familiari, confermando un beneficio che dalla scuola raggiunge le case.

– foto di repertorio Italpress –

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